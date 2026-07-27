Futbol gündemi 27 Temmuz'da da dolu dolu devam ediyor. Avrupa'da yeni sezon hazırlıkları sürerken birçok ekip hazırlık maçlarında son durumunu test edecek. Günün maç programını öğrenmek isteyen futbol tutkunları, karşılaşmaların saatlerini ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırıyor. İşte 27 Temmuz Pazartesi gününe ait maç takvimi, başlama saatleri ve ekranlara gelecek mücadelelere ilişkin detaylar...