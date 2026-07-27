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        Haberler Spor Futbol Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Temmuz maç programı

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Temmuz maç programı

        27 Temmuz Pazartesi günü futbolseverleri hem yurt dışında hem de hazırlık döneminde oynanacak önemli karşılaşmalar bekliyor. Yeni sezon öncesi form tutmaya çalışan takımlar sahaya çıkarken, lig ve hazırlık maçlarının yayın saatleri de sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. "Bugün hangi maçlar var?", "27 Temmuz maç programı" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemde yer alırken, işte günün öne çıkan karşılaşmaları ve yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 08:39 Güncelleme:
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        Futbol gündemi 27 Temmuz'da da dolu dolu devam ediyor. Avrupa'da yeni sezon hazırlıkları sürerken birçok ekip hazırlık maçlarında son durumunu test edecek. Günün maç programını öğrenmek isteyen futbol tutkunları, karşılaşmaların saatlerini ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırıyor. İşte 27 Temmuz Pazartesi gününe ait maç takvimi, başlama saatleri ve ekranlara gelecek mücadelelere ilişkin detaylar...

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        GALATASARAY - VENEZİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Avusturya'nın Linz şehrinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanacak olan Galatasaray - Venezia maçı açıklanan bilgilere göre 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Açıklanan bilgilere göre maç S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Galatasaray'ın kalan hazırlık maçları şöyle:

        27 Temmuz 2026 Pazartesi 21.00 | Galatasaray - Venezia (Raiffeisen Arena)

        2 Ağustos 2026 Pazar 21.00 | Galatasaray - Rennes (RAMS Park)

        8 Ağustos 2026 Cumartesi 21.00 | Galatasaray Villarreal (RAMS Park)

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        27 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak öne çıkan futbol karşılaşmaları ve başlama saatleri şöyle:

        15.00 – Göztepe – Rudes (Hazırlık Maçı)

        21.00 – Galatasaray – Venezia (Hazırlık Maçı)

        01.00 – Liverpool – Sunderland (Premier Lig Yaz Serisi)

        03.30 – Santos – Chapecoense (Brezilya Serie A)

        13.00 – Gor Mahia – Vipers SC (CECAFA Cup)

        16.00 – CF GR/SIAF – APR FC (CECAFA Cup)

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