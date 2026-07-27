Fenerbahçe'nin kapısından dönen Yan Diomande, 100 milyon Euro'ya Real Madrid'e gidiyor!
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Real Madrid, Leipzig'den Yan Diomande'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Eflatun-beyazlıların Fildişi Sahilli yıldız için 100 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. 20 yaşındaki kanat oyuncusunun yıllar önce ise Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı...
Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getirdikten sonra hareketli bir transfer dönemi geçiren Real Madrid, kadrosuna dikkat çeken bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
İspanyol devinin, Leipzig'de sergilediği performansla parlayan Yan Diomande'yi transfer etmek üzere olduğu öne sürüldü.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; eflatun-beyazlılar 20 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için Leipzig'e 100 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyecek.
Haberde, Diomande'nin bu hafta Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve Real Madrid'le 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 46 maça çıkan Diomande, bu müsabakalarda 15 gol atıp, 11 de asist yaptı.
FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ!
Real Madrid'e imza atması beklenen Yan Diomande'nin geçmişte Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Profesyonel olmadan önce Fenerbahçe ile deneme antrenmanlarına katılan Diomande'nin o dönemki teknik heyet tarafından yeterli bulunmadığı öğrenildi.
Genç yaşta Samandıra'ya gelen ancak beğenilmeyen Fildişi Sahilli oyuncu, şu anda ise 100 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeliyle dünya devi Real Madrid'e transfer olmak üzere...