Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Sturm Graz maçının tarihi, başlama saati, canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe, ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanş öncesinde önemli bir fırsat yakalamayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı biletleri ne kadar? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe - Sturm Graz maçı tarihi ve saati...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz oldu. Sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisi karşısında play-off turuna yükselmek için mücadele edecek. İlk karşılaşmanın İstanbul'da, rövanşın ise Avusturya'da oynanacak. Taraftarlar kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe-Sturm Graz maçının bilet fiyatları ve maç tarihini yakından takip ediyor. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı biletleri satışa çıktı mı, maç biletleri ne kadar, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair öne çıkan detaylar…
FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Sturm Graz maçı 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21.00’de oynanacak.
FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Sturm Graz maçı TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
31 Temmuz Cuma günü saat 10.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 Adet Bilet)
1 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla FBSK Super App Premium üyeleri, Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri ve Fenerpara üyelerine (1 Adet Bilet)
2 Ağustos Pazar günü saat 10.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.
FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.700,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 3.550,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 4.250,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 5.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 6.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 8.200,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 9.300,00 TL
MARATON ALT Adidas E Blok: 14.500,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK VIP: 40.000,00 TL
FENERBAHÇE - STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Sturm Graz rövanş karşılaşması 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da oynanacak.