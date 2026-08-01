UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz oldu. Sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisi karşısında play-off turuna yükselmek için mücadele edecek. İlk karşılaşmanın İstanbul'da, rövanşın ise Avusturya'da oynanacak. Taraftarlar kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe-Sturm Graz maçının bilet fiyatları ve maç tarihini yakından takip ediyor. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı biletleri satışa çıktı mı, maç biletleri ne kadar, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair öne çıkan detaylar…