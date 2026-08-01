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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Sturm Graz maçının tarihi, başlama saati, canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe, ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanş öncesinde önemli bir fırsat yakalamayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı biletleri ne kadar? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe - Sturm Graz maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 23:27 Güncelleme:
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz oldu. Sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisi karşısında play-off turuna yükselmek için mücadele edecek. İlk karşılaşmanın İstanbul'da, rövanşın ise Avusturya'da oynanacak. Taraftarlar kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe-Sturm Graz maçının bilet fiyatları ve maç tarihini yakından takip ediyor. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı biletleri satışa çıktı mı, maç biletleri ne kadar, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair öne çıkan detaylar…

        2

        FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Sturm Graz maçı 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21.00’de oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe-Sturm Graz maçı TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        31 Temmuz Cuma günü saat 10.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 Adet Bilet)

        1 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla FBSK Super App Premium üyeleri, Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri ve Fenerpara üyelerine (1 Adet Bilet)

        2 Ağustos Pazar günü saat 10.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

        5

        FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

        KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.700,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.000,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 3.550,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 3.950,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 4.250,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 5.950,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 6.850,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 8.200,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 9.300,00 TL

        MARATON ALT Adidas E Blok: 14.500,00 TL

        FENERIUM ALT E BLOK VIP: 40.000,00 TL

        6

        FENERBAHÇE - STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe - Sturm Graz rövanş karşılaşması 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da oynanacak.

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