Fenerbahçe ve Beşiktaş turladı, Başakşehir veda etti: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında kritik rövanş karşılaşmalarına çıktı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 1-0 yendiği Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve adını 3. eleme turuna yazdırdı. Beşiktaş, Midtjylland deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselirken, Başakşehir ise Inter Turku karşısında aldığı yenilginin ardından Avrupa defterini kapattı. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin ikinci maçlarını tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin sıralaması...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçtaki avantajını koruyan sarı-lacivertliler, adını 3. eleme turuna yazdırarak Sturm Graz'ın rakibi oldu.
Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. tur rövanşı için sahaya çıktı. Turuncu lacivertliler, 1-1 biten maçın ardından Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA DA KAZANDI
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ise 2. tur rövanşında Midtjylland'ı deplasmanda Rashica ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 yendi. Siyah beyazlılar toplamda 3-0 üstünlük kurarak adını 3. tura yazdırdı.
Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının ardından UEFA ülke puanı da hemen güncellendi. İşte son durum:
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
1. İngiltere - 101.852
2. İtalya - 87.660
3. İspanya - 82.368
4. Almanya - 80.116
5. Fransa - 67.653
6. Portekiz - 63.250
7. Belçika - 57.350