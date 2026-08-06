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        Galatasaray'da transferde rota Aleksey Batrakov!

        Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da öncelik 10 numara bölgesine takviye yapmak... Sarı-kırmızılılarda bu bölge için birçok isim gündeme gelirken, rota Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'a döndü. Yönetim, Rus temsilcisini ikna için temaslarını sıklaştırdı...

        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        10 numara bölgesi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Aleksey Batrakov için girişimlerde bulunuyor.

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        Lokomotiv Moskova ile bonservis pazarlıklarına oturan sarı-kırmızılılar Rus kulübünün inadını henüz kırabilmiş değil.

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        Oyuncu Rusya'dan ayrılmaya sıcak baksa da Lokomotiv Moskova hem kulübün hem de ligin en iyi oyuncusu olarak gördükleri Batrakov'u bırakmaya sıcak değil.

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        Galatasaray ise uzun süredir takipte bulunan futbolcu için yeni bir teklif yapacak ve Lokomotiv'i ikna etmeye çalışacak.

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        Rusya'ya yabancı oyuncu transferini mevcut politik konjonktür nedeniyle yapmakta zorlanan Lokomotiv, Batrakov'un yerini dolduramayacağını düşünüyor.

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        2005 doğumlu olan Batrakov, 10+4 kuralında genç oyuncu kontenjanına uyuyor. Batrakov yaz başında PSG'ye transfer olmanın eşiğinden dönmüştü.

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        2024-25 sezonunda 37 maça çıkan 21 yaşındaki orta saha 14 gol 7 asistlik performans sergiledi.

        Geçen sezon 36 müsabakada görev alan Rus futbolcu 17 gollük katkı sağlarken 9 golün de hazırlayıcısı oldu.

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