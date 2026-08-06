Galatasaray'da transferde rota Aleksey Batrakov!
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da öncelik 10 numara bölgesine takviye yapmak... Sarı-kırmızılılarda bu bölge için birçok isim gündeme gelirken, rota Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'a döndü. Yönetim, Rus temsilcisini ikna için temaslarını sıklaştırdı...
10 numara bölgesi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Aleksey Batrakov için girişimlerde bulunuyor.
Lokomotiv Moskova ile bonservis pazarlıklarına oturan sarı-kırmızılılar Rus kulübünün inadını henüz kırabilmiş değil.
Oyuncu Rusya'dan ayrılmaya sıcak baksa da Lokomotiv Moskova hem kulübün hem de ligin en iyi oyuncusu olarak gördükleri Batrakov'u bırakmaya sıcak değil.
Galatasaray ise uzun süredir takipte bulunan futbolcu için yeni bir teklif yapacak ve Lokomotiv'i ikna etmeye çalışacak.
Rusya'ya yabancı oyuncu transferini mevcut politik konjonktür nedeniyle yapmakta zorlanan Lokomotiv, Batrakov'un yerini dolduramayacağını düşünüyor.
2005 doğumlu olan Batrakov, 10+4 kuralında genç oyuncu kontenjanına uyuyor. Batrakov yaz başında PSG'ye transfer olmanın eşiğinden dönmüştü.