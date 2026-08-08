Galatasaray-Villarreal maçında gerginlik! Osimhen ve Mourino...
Galatasaray ile Villarreal hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, Victor Osimhen ile Santiago Mourino arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 22:31 Güncelleme:
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Galatasaray’ın Villareal ile oynadığı hazırlık maçında Victor Osimhen ile Santiago Mourino arasında gerginlik çıktı. Nijeryalı futbolcuyu takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.
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OSIMHEN ÇOK SİNİRLENDİ
Karşılaşmanın 38. dakikasında Galatasaray atağı sonrası Osimhen ile Mourino'nun ikili mücadelesi sonrasında gerginlik yaşandı. Çok sinirlenen ve maskeyi çıkaran Osimhen'i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
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İKİ FUTBOLCUYA DA SARI KART!
Gerginliğin sona ermesinin ardından hakem Kadir Sağlam, iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.
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