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        Haberler Spor Futbol Günün maçları: Bugün hangi maçlar var? 6 Ağustos bu akşam maç var mı, kimin maçı var?

        Günün maçları: Bugün hangi maçlar var? 6 Ağustos bu akşam maç var mı, kimin maçı var?

        Avrupa futbolunda yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde kritik mücadeleler oynanırken, futbolseverler günün maç programını merak ediyor. Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında elde ettiği 2-0'lık avantajın ardından gözler bugünkü karşılaşmalara çevrildi. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? İşte 6 Ağustos 2026 Perşembe gününün maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 08:46 Güncelleme:
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        Futbol tutkunları, UEFA organizasyonlarında oynanacak yeni mücadeleler öncesinde günün fikstürünü araştırmayı sürdürüyor. Avrupa kupalarında eleme turu heyecanı yaşanırken, temsilcilerimizin performansı da yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin ilk maçta aldığı galibiyetin ardından "Bugün maç var mı?" ve "6 Ağustos Perşembe hangi maçlar oynanacak?" soruları öne çıkıyor. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları...

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        6 AĞUSTOS MAÇ PROGRAMI

        HRADEC KRALOVE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamında Hradec Kralove - Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 6 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de TV 100 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        AVRUPA LİGİ

        Karşılaşma: KuPS - Univ. Craiova Saat: 18.00

        Karşılaşma: Jagiellonia - Rangers Saat: 19.00

        Karşılaşma: M. Tel Aviv - CSKA Sofia Saat: 19.00

        Karşılaşma: Hradec Kralove - Beşiktaş Saat: 20.00

        Karşılaşma: Lech - Klaksvik Saat: 20.00

        Karşılaşma: Lincoln - Omonia Saat: 20.00

        Karşılaşma: Salzburg - Pafos Saat: 20.00

        Karşılaşma: PAOK - Anderlecht Saat: 20.45

        Karşılaşma: Thun - Vikingur Reykjavik Saat: 21.00

        Karşılaşma: Benfica - Hearts Saat: 22.00

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        KONFERANS LİGİ

        Karşılaşma: Inter Turku - Vaduz Saat: 18.00

        Karşılaşma: HJK - Motherwell Saat: 19.00

        Karşılaşma: Jablonec - RFS Saat: 19.00

        Karşılaşma: Noah - Sion Saat: 19.00

        Karşılaşma: Paide - SK Rapid Saat: 19.00

        Karşılaşma: CFR Cluj - Tromso Saat: 19.30

        Karşılaşma: Debrecen - FC Copenhagen Saat: 20.00

        Karşılaşma: Dyn. Kyiv - Qarabag Saat: 20.00

        Karşılaşma: Göteborg - Gent Saat: 20.00

        Karşılaşma: Inter Escaldes - Flora Saat: 20.00

        Karşılaşma: Rakow - Hammarby Saat: 20.00

        Karşılaşma: Riga FC - Gyor Saat: 20.00

        Karşılaşma: S. Tiraspol - St. Gallen Saat: 20.00

        Karşılaşma: Zalgiris - Hajduk Split Saat: 20.00

        Karşılaşma: B. Jerusalem - Austria Vienna Saat: 20.30

        Karşılaşma: Ajax - Shelbourne Saat: 21.00

        Karşılaşma: H. Tel Aviv - Katowice Saat: 21.00

        Karşılaşma: Twente - Dun. Streda Saat: 21.00

        Karşılaşma: Borac Banja Luka - ML Vitebsk Saat: 21.30

        Karşılaşma: Braga - Din. Minsk Saat: 21.30

        Karşılaşma: Lugano - Runavik Saat: 21.30

        Karşılaşma: Valur - Nordsjaelland Saat: 21.30

        Karşılaşma: Bohemians - Midtjylland Saat: 21.45

        Karşılaşma: Rijeka - Ilves Saat: 21.45

        Karşılaşma: Hibernian - Shkendija Saat: 22.00

        Karşılaşma: Partizan - Tobol Saat: 22.00

        Karşılaşma: Tre Fiori - Drita Saat: 22.00

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