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        Haberler Spor Futbol Hradec Kralove - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? Beşiktaş Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman?

        Hradec Kralove - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? Beşiktaş Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek rövanş öncesinde önemli bir fırsat yakaladı. Peki, Hradec Kralove - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golü kim attı, Beşiktaş Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman? İşte Hradec Kralove Beşiktaş maçı özeti ve skoru...

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        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 21:59 Güncelleme:
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselme hedefiyle Hradec Kralove deplasmanında sahaya çıktı. Avrupa macerasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, ilk maçtan avantajlı skoru elde etti. Peki, Hradec Kralove - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golü kim attı, Beşiktaş Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman? İşte Hradec Kralove Beşiktaş maçı özeti ve skoru...

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        HRADEC KRALOVE BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 10 kişiyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

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        HRADEC KRALOVE BEŞİKTAŞ MAÇI GOLÜ KİM ATTI?

        Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren gol 80. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi.

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        BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Karşılaşma, Çekya'da oynanacak ilk maçın ardından 13 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak rövanş öncesinde büyük önem taşıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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