Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselme hedefiyle Hradec Kralove deplasmanında sahaya çıktı. Avrupa macerasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, ilk maçtan avantajlı skoru elde etti. Peki, Hradec Kralove - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golü kim attı, Beşiktaş Hradec Kralove rövanş maçı ne zaman? İşte Hradec Kralove Beşiktaş maçı özeti ve skoru...