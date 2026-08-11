Lucas Torreira: Bu sezon her zamankinden daha zor olacak

"EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ 5. ŞAMPİYONLUK"

Galatasaray ile 2028'e kadar kontratı olduğunu belirten Torreira, buna karşın futbolda ne zaman ne olacağının kestirilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğinin altını çizen 30 yaşındaki futbolcu, "Ailem ve arkadaşlarım da burada keyif alıyor. Harika bir yer. Kemerburgaz'da çok zaman geçirmeye çalışıyorum. Türkiye'nin en iyi kulübü için oynuyorum. Zorlu anlarımız oldu. Bu mücadelelerden galip çıkmayı bildik. Benden ne zaman bıkarlarsa, o zaman gideceğimi düşünüyorum." diye konuştu.