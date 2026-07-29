MAÇ PROGRAMI 29 TEMMUZ || Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçları
Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Dünya Kupası heyecanının ardından gözler UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçlarına çevrildi. Hemen belirtelim ki bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçları oynanacak. Henüz Türkiye'de Süper Lig başlamadı. Bununla birlikte yabancı liglerdeki karşılaşmaları yakından takip etmek isteyenler diğer ülkelerdeki maç programlarını sorguluyor. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte 29 Temmuz maç programı...
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 08:59 Güncelleme:
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MAÇ PROGRAMI 29 TEMMUZ
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Maç Programı:
18:00 Kairat-Omonia Nicosia
19:00 Kauno Zalgiris-KI Klaksvik
20:00 Lech Poznan-AGF Aarhus
20:30 Universitatea Craiova-Levski Sofia
20:30 Hapoel Beer Sheva-Vikingur R
21:00 Kızılyıldız-Larne FC
21:00 Gornik Zabrze-Fenerbahçe (S Sport Plus)
21:15 Slovan Bratislava-FC Iberia 1999
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UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu Maç Programı:
17:30 Dukagjini-Lugano
20:00 Kopenhag-Polessya
21:30 Rapid Wien-FC Santa Coloma
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