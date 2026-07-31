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        Haberler Spor Futbol MAÇ PROGRAMI 31 TEMMUZ || Hazırlık maçları başlıyor! Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?

        MAÇ PROGRAMI 31 TEMMUZ || Hazırlık maçları başlıyor! Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?

        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Dünya Kupası heyecanının ardından gözler UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçlarına çevrildi. Hemen belirtelim ki Süper Lig öncesinde hazırlık maçları oynanmaya başladı. Bu akşam Ümraniyespor - Kayserispor ve Çaykur Rizespor Abha maçları oynanacak. Bununla birlikte yabancı liglerdeki karşılaşmaları yakından takip etmek isteyenler diğer ülkelerdeki maç programlarını sorguluyor. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var? İşte 31 Temmuz maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 09:03 Güncelleme:
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        MAÇ PROGRAMI 29 TEMMUZ

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Maç Programı:

        18:00 Kairat-Omonia Nicosia

        19:00 Kauno Zalgiris-KI Klaksvik

        20:00 Lech Poznan-AGF Aarhus

        20:30 Universitatea Craiova-Levski Sofia

        20:30 Hapoel Beer Sheva-Vikingur R

        21:00 Kızılyıldız-Larne FC

        21:00 Gornik Zabrze-Fenerbahçe (S Sport Plus)

        21:15 Slovan Bratislava-FC Iberia 1999

        3

        UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu Maç Programı:

        17:30 Dukagjini-Lugano

        20:00 Kopenhag-Polessya

        21:30 Rapid Wien-FC Santa Coloma

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