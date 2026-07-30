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        Haberler Spor Futbol Midtjylland Beşiktaş maçı canlı izle bilgisi: Midtjylland - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Midtjylland Beşiktaş maçı canlı izle bilgisi: Midtjylland - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk oluyor. İlk karşılaşmayı İstanbul'da 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda alacağı avantajlı bir sonuçla adını 3. eleme turuna yazdırmayı hedefliyor. Kritik mücadele nedeniyle Midtjylland Beşiktaş maçının canlı yayın ekranı, başlama saati ve Beşiktaş'ın tur ihtimalleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Mücadelenin sonucuna göre Beşiktaş ya UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ya da UEFA Konferans Ligi'ne geçiş yapacak. Peki, Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve Beşiktaş nasıl tur atlar? İşte Midtjylland Beşiktaş maçı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 19:51 Güncelleme:
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Danimarka deplasmanında Midtjylland ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajını korumak isteyen siyah-beyazlı ekip, tur biletini almak için sahaya çıkacak. Teknik heyet ve taraftarlar, Avrupa yolculuğunun devamı için kritik öneme sahip bu mücadeleye odaklandı. Peki, Midtjylland-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak ve tur senaryoları neler? İşte Midtjylland Beşiktaş maçı canlı izle ekranı...

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        MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında oynanacak Midtjylland-Beşiktaş karşılaşması 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

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        MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Midtjylland ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesi S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        MIDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE EKRANI

        Kritik mücadele nedeniyle, "Midtjylland Beşiktaş maçı canlı izle ekranı" aramaları hız kazandı. Midtjylland Beşiktaş maçını S Sport'a üye olarak canlı izleyebilirsiniz.

        4

        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

        İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, rövanşta önemli bir avantajla sahaya çıkacak.

        Siyah-beyazlı ekip;

        Her türlü galibiyet durumunda tur atlayacak.

        Beraberlik halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak.

        Midtjylland'ın tek farklı galibiyeti mücadeleyi uzatmalara taşıyacak.

        Danimarka temsilcisinin iki veya daha farklı galibiyet alması halinde ise turu geçen taraf Midtjylland olacak.

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        TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

        Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin galibi olacak.

        İki takım arasında oynanan ilk mücadelede Çekya temsilcisi Hradec Kralove, deplasmanda Tromsö'yü 1-0 mağlup ederek avantaj elde etti.

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        ELENİRSE UEFA KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda etmesi halinde Avrupa macerası sona ermeyecek.

        Siyah-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Bohemian (İrlanda)-Ballkani (Kosova) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        İlk maçta Bohemian, Ballkani'yi 2-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

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        İLK 11'LER

        Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Pedro Bravo, Andreasen, Osario, Franculino, Guesung Cho.

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Olaitan, İlhan, Oh.

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