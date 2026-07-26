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        Haberler Spor Voleybol Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları kupasını aldı!

        Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları kupasını aldı!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek bu turnuva tarihinde ikinci kez şampiyon oldu. Şampiyon olan Filenin Sultanları, kupasını aldı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla "en değerli oyuncu" seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 17:39 Güncelleme:
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde oynanan 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

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        2023 yılında elde ettiği ilk Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından bir kez daha zirveye çıkan Filenin Sultanları, organizasyonda ikinci kez kupanın sahibi olarak Türk voleyboluna bir tarihi başarı daha kazandırdı.

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        2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.

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        Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da düzenlenen organizasyonda, final karşılaşmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

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        Ödül töreninde, şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ikinci Brezilya'nın oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takdim edildi.

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        Organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak Çin'de İstiklal Marşı'nı izleyicilere dinleten millilere altın madalyalarını Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak verdi.

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        Çinli eski milli oyuncu Hui Ruoqi, kaptan Gizem Örge'ye kupayı vermesinin ardından ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, podyumda büyük coşku yaşadı.

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        Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla "en değerli oyuncu" seçildi.

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