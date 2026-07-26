Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları kupasını aldı!

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "figüran partili" tartışması hakkında açıklama yaptı. Tekin, "Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarda sizleri karşılayacağız. Ne zaman bu itirafçılarla ilgili laf etsem o kirli medyanın bütün... Daha Fazla Göster

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "figüran partili" tartışması hakkında açıklama yaptı. Tekin, "Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarda sizleri karşılayacağız. Ne zaman bu itirafçılarla ilgili laf etsem o kirli medyanın bütün kimyası bozuluyor." dedi Daha Az Göster