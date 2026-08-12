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        Haberler Spor Futbol PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? PSG Aston Villa Süper Kupa final maçı hangi kanalda, nerede oynanacak?

        PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? PSG Aston Villa Süper Kupa final maçı hangi kanalda, nerede oynanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa, UEFA Süper Kupa kapsamında karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunda sezonun ilk büyük kupalarından biri olan Süper Kupa, iki takımın mücadelesiyle sahibini bulacak. PSG, geçen sezon elde ettiği Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından koleksiyonuna bir kupa daha eklemek isterken Aston Villa ise Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor. Peki, PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? PSG-Aston Villa Süper Kupa final maçı hangi kanalda? İşte, PSG-Aston Villa Süper Kupa finali canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 00:28 Güncelleme:
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        PSG ile Aston Villa, UEFA Süper Kupa finalinde Avrupa futbolunun zirvesinde bir kez daha kozlarını paylaşacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde PSG-Aston Villa maçının tarihini ve başlama saatini araştırıyor. Peki, PSG-Aston Villa Süper Kupa finali nerede oynanacak, Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte, PSG-Aston Villa maçının tarihi, saati, yayın bilgisi ve Süper Kupa finalinin oynanacağı stat...

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        PSG - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa karşılaşması 12 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Avrupa futbolunun iki önemli takımını karşı karşıya getirecek final, sezonun ilk resmi UEFA kupalarından birinin sahibini belirleyecek.

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        PSG-ASTON VILLA SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

        PSG - Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        PSG-ASTON VILLA SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

        PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa finali Avusturya'nın Salzburg kentinde bulunan, şehirle aynı adı taşıyan statta oynanacak. Karşılaşma, Avrupa futbolunun iki farklı UEFA organizasyonunda şampiyon olan takımlarını karşı karşıya getirecek.

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        UEFA SÜPER KUPA'YI EN ÇOK KİM KAZANDI?

        UEFA Süper Kupa tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım Real Madrid oldu. İspanyol ekibi kupayı 6 kez müzesine götürürken Barcelona ve Milan 5'er kez şampiyonluk yaşadı. Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez kupayı kazandı.

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        UEFA SÜPER KUPA'YI KAÇ FARKLI TAKIM KAZANDI?

        UEFA Süper Kupa tarihinde 13 farklı ülkeden 26 ayrı kulüp şampiyonluk sevinci yaşadı. Real Madrid 6, Milan ve Barcelona 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez kupayı kazandı. Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ise organizasyonda 2'şer kez şampiyon oldu.

        Aston Villa, PSG, Galatasaray, Manchester United, Manchester City, Porto, Sevilla ve diğer bazı kulüpler ise kupayı birer kez kazanma başarısı gösterdi.

        1972'DEKİ SÜPER KUPA NEDEN RESMİ SAYILMADI?

        UEFA Süper Kupa'nın resmi organizasyon olarak kabul edilmesinden önce 1972 yılında Ajax ile Rangers arasında bir karşılaşma oynandı. Ancak UEFA, Rangers'ın taraftarlarının olumsuz davranışları nedeniyle Avrupa kupalarından men edilmesi sebebiyle bu organizasyonu desteklemedi. İki takım arasında oynanan maçların ardından Ajax rakibine üstünlük sağladı ancak 1972'deki karşılaşmalar UEFA tarafından resmi Süper Kupa olarak kabul edilmedi. Organizasyon 1973 yılından itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

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