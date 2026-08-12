UEFA SÜPER KUPA'YI KAÇ FARKLI TAKIM KAZANDI?

UEFA Süper Kupa tarihinde 13 farklı ülkeden 26 ayrı kulüp şampiyonluk sevinci yaşadı. Real Madrid 6, Milan ve Barcelona 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez kupayı kazandı. Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ise organizasyonda 2'şer kez şampiyon oldu.

Aston Villa, PSG, Galatasaray, Manchester United, Manchester City, Porto, Sevilla ve diğer bazı kulüpler ise kupayı birer kez kazanma başarısı gösterdi.

1972'DEKİ SÜPER KUPA NEDEN RESMİ SAYILMADI?

UEFA Süper Kupa'nın resmi organizasyon olarak kabul edilmesinden önce 1972 yılında Ajax ile Rangers arasında bir karşılaşma oynandı. Ancak UEFA, Rangers'ın taraftarlarının olumsuz davranışları nedeniyle Avrupa kupalarından men edilmesi sebebiyle bu organizasyonu desteklemedi. İki takım arasında oynanan maçların ardından Ajax rakibine üstünlük sağladı ancak 1972'deki karşılaşmalar UEFA tarafından resmi Süper Kupa olarak kabul edilmedi. Organizasyon 1973 yılından itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.