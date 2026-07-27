Atletico Mineiro'nun Fred ısrarı sürüyor!
Atletico Mineiro, Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'i bonservis bedeli ödemeden transfer etmek isterken, oyuncunun menajerinin fesih görüşmeleri için Türkiye'de olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Fred ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
FIRSAT OLARAK GÖRÜLÜYOR
Globo'nun habere göre Atletico Mineiro, Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren Fred'i cazip bir fırsat olarak değerlendiriyor.
ATLETICO MINEIRO TRANSFERDE ISRARCI
Brezilya temsilcisi, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın "Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak!" açıklamasına rağmen 33 yaşındaki futbolcunun transferini rafa kaldırmadı.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Atletico Mineiro, Fred transferi için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor. Brezilyalı orta sahanın menajeri ise yaklaşık 10 gündür İstanbul'da bulunurken Fenerbahçe ile sözleşme fesih konusunu görüşmek üzere masaya oturdu. Brezilya kulübü ise bu kritik görüşmelerden çıkacak net sonucu bekliyor.
2023 yazından bu yana Fenerbahçe forması terleten deneyimli orta saha, sarı-lacivertli formayla çıktığı 126 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 21 gol pası verdi.