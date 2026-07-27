ATLETICO MINEIRO TRANSFERDE ISRARCI

Brezilya temsilcisi, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın "Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak!" açıklamasına rağmen 33 yaşındaki futbolcunun transferini rafa kaldırmadı.