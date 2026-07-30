30 GOL KATKISI

İngiliz basınından CaughtOffside'da yer alan haberde ise, Manchester United'ın hücum hattı için 30 gol beklentisi verebilecek bir oyuncu arayışına girdiği ve bu profil için öne çıkan ismin Victor Osimhen olduğu öne sürüldü. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kendisini göstermiş önemli bir golcü olduğu belirtilirken Premier Lig'de başarılı olacak kaliteye sahip olduğu ifade edildi.