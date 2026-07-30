Osimhen'e Manchester United ilgisi sürüyor!
Galatasaray'ın Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nijeryalı golcü Victor Osimhen, transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere ve İspanya basını, golcü oyuncunun Manchester United'ın gündemine geldiğini duyurdu.
Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen hakkında İspanya ve İngiltere basınından dikkat çeken transfer iddiaları ortaya atıldı.
İspanyol basınından Fichajes, Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'in transferdeki 1 numaralı hedefinin Osimhen olduğunu yazdı.
İngiliz basınından TeamTalk ise Osimhen'in kariyerinde en üst noktada olmak istediğini ve Premier Lig'e sıcak baktığını iddia etti. Manchester United ile oyuncunun yoğun şekilde görüşmelerini sürdürdüğü ve İngiliz ekibinin yapacğı hamlenin merakla beklendiği ifade edildi.
30 GOL KATKISI
İngiliz basınından CaughtOffside'da yer alan haberde ise, Manchester United'ın hücum hattı için 30 gol beklentisi verebilecek bir oyuncu arayışına girdiği ve bu profil için öne çıkan ismin Victor Osimhen olduğu öne sürüldü. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kendisini göstermiş önemli bir golcü olduğu belirtilirken Premier Lig'de başarılı olacak kaliteye sahip olduğu ifade edildi.
Haberde, Manchester United'ın santrforu Benjamin Sesko'nun takım içindeki rolünün önemli olduğu ancak oyuncunun Premier Lig'e henüz uyum sağlayamadığı belirtildi.
Manchester United'ın hücumdaki skor yükünü Sesko ile paylaşacak bir yıldız aradığı ve Victor Osimhen'in bu rol için ideal bir isim olduğu aktarıldı.