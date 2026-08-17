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        Haberler Spor Basketbol NBA Tarık Biberovic'ten NBA açıklaması: Bu benim hayalimdi!

        Tarık Biberovic'ten NBA açıklaması: Bu benim hayalimdi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks'e transfer olan milli basketbolcu Tarık Biberovic, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Milli basketbolcu Tarık Biberovic; Dallas Mavericks'e transferi, Fenerbahçe kariyeri, gelecek hedefleri ve milli takım kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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        "BU BENİM HAYALİMDİ"

        Mavericks'e transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Red Bull sporcusu Tarık, "Bu benim hayalimdi. Bunu sonunda başarabiliyor olduğum için mutluyum. Kariyerimin en yüksek noktasına ulaşıyorum. Bu bir son değil, başlangıç. Yeni hikayeler yazmaya devam ediyoruz. Yepyeni bir dünyaya gireceğim, yeni bir sayfa açacağım. O yüzden Fenerbahçe'ye geldiğimde neler düşünüyorsak aynı şekilde düşünmemiz gerekiyor. Sıfırdan başlayıp tırnağımla kazıyıp yavaş yavaş yukarıya çıkacağım. Red Bull sporcusu olarak NBA'e gidip Allah'ın izniyle güzel bir şekilde temsil edeceğim. Olabildiğince süre alıp yeteneğimi gösterebilmek ve takımın en güvenilir oyuncularından biri olup ileride çok büyük bir kariyere sahip olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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        "F.BAHÇE'NİN BANA VERDİĞİ HAYATI HAYAL EDEMEZDİM"

        2018 yılında kapısından girdiği Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden biri olmayı başaran Tarık Biberovic, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmanın kendisi için çok zorlu olduğunu anlattı.

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        Fenerbahçe'nin kendisi için bir kulüpten öte aile olduğunu belirten 25 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:

        "Biliyorsunuz 8 senedir Fenerbahçe'deydim. Ayrılık benim için çok zor oldu. Benim için burası sadece bir kulüp değil, aile oldu. Oraya gittiğimde de Fenerbahçe'yi temsil edeceğim diye düşünüyorum. O yüzden kariyerimde doğru kararlar vermem gerekiyor. Karakterim de öyle. Her zaman daha iyisi olmayı hedefliyorum. Kendimi evimde gibi hissettiğim için sürekli pozitif enerjiyle karşılaşıyordum, hiçbir şeye negatif olarak bakmıyordum. Fenerbahçe'nin bana verdiği hayatı hayal edemezdim. Burada bulduğum fırsat sayesinde en yukarı çıkabildim."

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        Tarık, kariyerinde Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un öneminin büyük olduğunu vurgulayarak, "Kendisi geldiği zaman hayatımda ilk defa istikrarlı bir şekilde oynatılıyordum ve onun sayesinde kendi yeteneğimi gösterebildim. Hem bana fırsat verdi hem de koçluktan ziyade ağabeylik yaptı diyebiliriz. Kendisi de çok büyük bir oyuncuydu. Bana güzel tavsiyeler verdi. Onları kullanarak hem mental gücümü hem de sahadaki oyunumu geliştiriyordum. O yüzden benim için çok değerli bir insan." dedi.

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        "MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK BAMBAŞKA BİR DUYGU"

        Tarık Biberovic, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın güzel bir yolda ilerlediğini kaydetti.

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        Türkiye'yi temsil ettiği için çok gururlu olduğunu söyleyen Tarık, "Milli takım için oynamak benim için bambaşka bir duygu. Çünkü sadece bir grubu temsil etmiyoruz, bütün Türkiye'yi temsil ediyoruz ve bu benim için çok önemli. Baktığınız zaman Avrupa basketbolunda Türkiye inanılmaz büyük bir yere yükseldi. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduk. Bütün Dörtlü Final'lerde Türk takımları yer aldı. Bu Türk milleti için çok önemli bir şey. Bunun bir parçası olmak çok gurur verici. İnşallah yükselmeye devam edeceğiz. Bu güzel bir başlangıç, güzel bir yoldan ilerliyoruz. Kazanılması gereken çok kupa var. İnşallah Dünya Kupası'nda da bunu göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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