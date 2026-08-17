Tarık Biberovic'ten NBA açıklaması: Bu benim hayalimdi!

Türkiye'yi temsil ettiği için çok gururlu olduğunu söyleyen Tarık, "Milli takım için oynamak benim için bambaşka bir duygu. Çünkü sadece bir grubu temsil etmiyoruz, bütün Türkiye'yi temsil ediyoruz ve bu benim için çok önemli. Baktığınız zaman Avrupa basketbolunda Türkiye inanılmaz büyük bir yere yükseldi. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduk. Bütün Dörtlü Final'lerde Türk takımları yer aldı. Bu Türk milleti için çok önemli bir şey. Bunun bir parçası olmak çok gurur verici. İnşallah yükselmeye devam edeceğiz. Bu güzel bir başlangıç, güzel bir yoldan ilerliyoruz. Kazanılması gereken çok kupa var. İnşallah Dünya Kupası'nda da bunu göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.