UEFA ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA ülke puanı; ülkelerin kulüplerinin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği galibiyet, beraberlik ve tur başarılarından kazanılan puanların toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Her sezon elde edilen puanlar, UEFA'nın belirlediği sistem doğrultusunda ülke temsilcisi sayısına bölünerek sezon katsayısı oluşturuluyor. Son beş sezonun toplamı ise ülke sıralamasını belirliyor.