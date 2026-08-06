UEFA ülke puanı güncel sıralaması 6 Ağustos 2026: Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi eleme maçları için gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Fenerbahçe'nin Sturm Graz, Beşiktaş'ın ise Hradec Kralove maçları nedeniyle Türkiye'nin alacağı puanlar büyük önem taşıyor. Avrupa kupalarında elde edilecek her galibiyet ve beraberlik, ülke puanına doğrudan katkı sağlıyor. Futbolseverler, Türkiye'nin güncel sıralamadaki yerini ve rakip ülkelerle arasındaki puan farkını yakından takip ediyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte 6 Ağustos 2026 güncel UEFA ülke puanı sıralaması ve son durum...
Avrupa kupalarında yeni sezon heyecanı sürerken Türk takımlarının alacağı sonuçlar UEFA ülke puanı sıralaması açısından kritik önem taşıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ise Beşiktaş mücadele veriyor. Temsilcilerimizin elde edeceği puanlar, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini koruması ve üst sıralara yaklaşması açısından belirleyici olacak. Özellikle Çekya, Yunanistan ve Polonya gibi rakip ülkelerle yaşanan puan yarışı yakından izleniyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı bulunuyor? İşte detaylar...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
UEFA'nın güncel ülke puanı sıralamasına göre Türkiye 9. sırada yer alıyor.
TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI KAÇ?
Türkiye'nin güncel UEFA ülke puanı 47.375 olarak kayıtlara geçti. Bu sıralama, Türk takımlarının gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım kontenjanı açısından büyük önem taşıyor.
6 AĞUSTOS 2026 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere | 101.852
2- İtalya | 87.660
3- İspanya | 82.368
4- Almanya | 80.116
5- Fransa | 67.653
6- Portekiz | 63.250
7- Belçika | 57.450
8- Hollanda | 51.229
9- Türkiye | 47.375
10- Çekya | 43.825
UEFA ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
UEFA ülke puanı; ülkelerin kulüplerinin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği galibiyet, beraberlik ve tur başarılarından kazanılan puanların toplamı üzerinden hesaplanıyor.
Her sezon elde edilen puanlar, UEFA'nın belirlediği sistem doğrultusunda ülke temsilcisi sayısına bölünerek sezon katsayısı oluşturuluyor. Son beş sezonun toplamı ise ülke sıralamasını belirliyor.