Yan Diomande Real Madrid tarihine geçti!
İspanya La Liga devi Real Madrid, Leipzig'den Yan Diomande transferinde mutlu sona ulaştı. 7 yıllık sözleşmeye imza atan Fildişi Sahilli yıldız, bu imzayla eflatun-beyazlıların tarihine geçti.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve nokta atışı hamleler yapan Real Madrid, yılın bombasını resmen patlattı...
DIOMANDE REAL MADRID'DE!
Eflatun-beyazlılar Leipzig'in 19 yaşındaki oyuncusu Yan Diomande transferinde mutlu sona ulaştı.
125+15 MİLYON EURO BONSERVİS
Real Madrid bu transfer için Leipzig'le 125 milyon Euro bonservis, 10 milyon Euro kolay bonus ve 5 milyon Euro zor bonus olmak üzere anlaşmaya vardı.
RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI
Bu bonservis bedeliyle birlikte Diomande, Real Madrid tarihinin en pahalı transferi oldu. Bundan önceki rekor 94 milyon Euro ile Cristiano Ronaldo'ya aitti.
Fildişi Sahilli futbolcu kendisini 2033 yılına kadar Real Madrid'e bağlayan imzayı resmen attı.
Geçtiğimiz sezon Leipzig'de 36 maça çıkan Diomande, 13 gol - 9 asistlik performans sergiledi.