Fuat Göktaş: Amacımız Türk futbolunu her alanda daha ileriye taşımaktır!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2026-2027 Futbol Sezonu Yaz Semineri gerçekleştirildi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Mili Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor ve TFF ve MHK yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

"TEMEL HEDEFİMİZ, TÜRK FUTBOLUNDA ADALET KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRMEK"

Hakemlerin tarafsızlığının, cesaretinin ve tutarlılığının Türk futbolunun en büyük güvencelerinden biri olduğunu vurgulayan TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, "Başta futbolcular olmak üzere, bu oyuna gönül veren milyonlarca taraftarın ortak beklentisi; adil, şeffaf ve tutarlı bir yönetim anlayışıdır. Sahada adaleti siz değerli hakemlerimiz temsil edeceksiniz. Vereceğiniz her karar yalnızca bir maçın sonucunu değil, milyonlarca insanın vicdanındaki adalet duygusunu da etkileyecektir. Bu nedenle tarafsızlığınız, cesaretiniz ve tutarlılığınız Türk futbolunun en büyük güvencelerinden biridir. Aynı anlayışı hakemlerimizden de bekliyoruz. Camialardan, tribünlerden, kamuoyu baskısından ya da herhangi bir dış etkenden etkilenmeden; yalnızca oyun kurallarını, vicdanınızı ve adalet duygunuzu rehber edinerek görev yapmanızı istiyoruz. Türk futbolunun en büyük güvencesi bağımsız, tarafsız ve cesur hakem yönetimidir. Temel hedefimiz; Türk futbolunda adalet kültürünü güçlendirmek, temiz futbol anlayışını hakim kılmak ve hiçbir soru işaretine yer bırakmayan güvenilir bir yapı oluşturmaktır. Görevini dürüstlük ve özveriyle yerine getiren hakemlerimiz, yalnızca sahaya odaklanarak sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirdi. Amacımız, tüm liglerde ortak standartlara sahip bir eğitim modeli oluşturmak ve hakemlerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamaktır" diye konuştu.

"AMACIMIZ TÜRK FUTBOLUNU HER ALANDA DAHA İLERİYE TAŞIMAKTIR"

Son iki sezonun Türk hakemliği açısından yeniden yapılanma ve kalıcı bir hakem havuzu oluşturma hedefi doğrultusunda geçen bir süreç olduğunu ifade eden Göktaş, "Hakem havuzumuzu gençleştirirken, genç ve yetenekli hakemlerimizi de sisteme kazandırdık. Kurduğumuz yapının somut sonuçlarını almaya başladık. Geçiş sürecinin ardından hakemlerimiz uluslararası alanda önemli bir gelişim gösterdi; UEFA organizasyonlarında daha fazla görev almaya başladı. Süper Lig'de ise hakem performansındaki istikrar ve kalite artışı sahaya olumlu şekilde yansıdı. Türk futbolunu uluslararası standartlarla buluşturacak teknolojik yatırımlarımızı yeni sezonda da sürdüreceğiz. Kamuoyunda 'çipli top' olarak bilinen bağlantılı top teknolojisi için gerekli başvurular tamamlandı. Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebilecektir. Bunun yanında gelişmiş yarı otomatik ofsayt teknolojisini de Türk futbolunun hizmetine sunacağız. Gol çizgisi teknolojisini de en kısa sürede Süper Lig'de uygulamaya alacağız. Bu teknoloji, hata payını en aza indirerek adalet duygusunu güçlendiren en önemli yeniliklerden biri olacaktır. Amacımız Türk futbolunu her alanda daha ileriye taşımaktır. Sahip olduğumuz güçlü potansiyel, ortak akıl ve iş birliği kültürüyle bunu tüm futbol paydaşlarımızla birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.