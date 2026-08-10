Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İlayda Uçak'ı açıkladı
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu İlayda Uçak'ı kadrosuna kattı.
Giriş: 10 Ağustos 2026 - 12:36 Güncelleme:
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu İlayda Uçak'ı renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İlayda Uçak'ı kadrosuna kattı. Kulübümüz, 2002 doğumlu Türk orta oyuncu ile bir yıllık anlaşma imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
KARİYERİ
Profesyonel voleybol kariyerine VakıfBank'ta başlayan İlayda, sırasıyla Sistem9 Yeşilyurt Spor Kulübü, PTT Spor, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Göztepe takımlarında forma giydi.
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