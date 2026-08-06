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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Düşünce Derneği'nden anlamlı organizasyon: Metin Oktay Fair Play Ödülleri sahiplerini buluyor!

        Galatasaray Düşünce Derneği'nden anlamlı organizasyon: Metin Oktay Fair Play Ödülleri sahiplerini buluyor!

        Galatasaray Düşünce Derneği tarafından geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Metin Oktay Fair Play Ödülleri, 12 Ağustos'ta Galatasaray Adası'nda düzenlenecek görkemli törenle sahiplerini bulacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        Metin Oktay Fair Play Ödülleri sahiplerini buluyor!

        Galatasaray Düşünce Derneği tarafından geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Metin Oktay Fair Play Ödülleri, 12 Ağustos'ta Galatasaray Adası'nda düzenlenecek görkemli törenle sahiplerini bulacak. Ödül töreni öncesinde Galatasaray Düşünce Derneği yönetimi, basın mensuplarıyla düzenlenen özel bir yemekte bir araya gelerek organizasyonun temel amacı ve vizyonunu paylaştı. Buluşmaya Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat da katılarak organizasyona destek verdi. Toplantıda, Galatasaray'ın ve Türk futbolunun unutulmaz efsanesi Metin Oktay'ın yalnızca saha içindeki başarılarıyla değil; centilmenliği, karakteri, sportmenliği ve örnek duruşuyla temsil ettiği değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

        Galatasaray Düşünce Derneği Başkanı Mahmut Çil ve Metin Oktay Ödülleri Proje Başkanı Ali Serül, Metin Oktay Fair Play Ödülleri'nin yalnızca sportif başarıyı ödüllendiren bir organizasyon olmadığını; fair play anlayışını, ahlaki değerleri ve sporun birleştirici ruhunu yaşatmayı amaçlayan anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade etti.

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        Organizasyonun temelinde, Metin Oktay'ın ismine ve mirasına duyulan saygının bulunduğu belirtilirken, onun temsil ettiği ilkelerin Türk sporuna ilham vermeye devam etmesinin hedeflendiği kaydedildi. 12 Ağustos'ta Galatasaray Adası'nın ev sahipliği yapacağı ödül törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Yönetim Kurulu ile spor camiasının önemli temsilcileri ve davetliler katılacak. Galatasaray camiasının birlik ve beraberliğini simgeleyen bu özel organizasyonda, fair-play ruhunu en iyi şekilde temsil eden isimler ödüllendirilirken, Metin Oktay'ın Türk sporuna kazandırdığı değerler bir kez daha hatırlanacak.

        Galatasaray Düşünce Derneği, Metin Oktay'ın mirasını yaşatmayı ve fair play kültürünü toplumun her kesimine yaymayı amaçlayan bu anlamlı organizasyonu geleneksel hale getirerek, sporun yalnızca kazanmak değil; saygı, dürüstlük ve centilmenlik üzerine kurulu evrensel değerlerini gelecek kuşaklara taşımayı hedefliyor.

        Yer: Galatasaray Adası

        Tarih: 12 Ağustos 2026

        Saat: 19.05

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