Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Alen Smailagic'i renklerine bağladı

Galatasaray MCT Technic, Sırp oyuncu Alen Smailagic'i renklerine bağladığını duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen 25 yaşındaki Smailagic ile sözleşme imzalandı.

Profesyonel basketbola 2017'de ülkesinin Beko kulübünde başlayan Smailagic, 2019'dan 2021'e kadar Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giydi.

Smailagic, kariyerinin devamında Basketbol Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Partizan, Zalgiris ve Virtus Bologna'da oynadı.