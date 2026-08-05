Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk smaçör Cafer Kirkit ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 20:14 Güncelleme:
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Türk smaçör Cafer Kirkit'i renklerine bağladığını açıkladı.
Kulüp kariyerine Ziraat Bankkart ile başlayan ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alanya Belediyespor ve Altekma SK’da forma giyen Kirkit, Galatasaray’da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek.
Cafer Kirkit oynadığı kulüplerde 1 Efeler Ligi, 1 Balkan Kupası kazandı.
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