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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı

        Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı

        Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk smaçör Cafer Kirkit ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 20:14 Güncelleme:
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        G.Saray, Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı!

        Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Türk smaçör Cafer Kirkit'i renklerine bağladığını açıkladı.

        Kulüp kariyerine Ziraat Bankkart ile başlayan ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alanya Belediyespor ve Altekma SK’da forma giyen Kirkit, Galatasaray’da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek.

        Cafer Kirkit oynadığı kulüplerde 1 Efeler Ligi, 1 Balkan Kupası kazandı.

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