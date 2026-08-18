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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 21:53 Güncelleme:
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        G.Saray'da Erzurumspor FK maçı mesaisi!

        Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.15’te yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        #galatasaray
        #Antrenman
        #süper lig
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