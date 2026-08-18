Galatasaray, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 18 Ağustos 2026 - 21:53 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.15’te yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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