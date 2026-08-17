Galatasaray, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cuma günü Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 23:11 Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cuma günü Erzurumspor FK'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Salonda kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, geçiş oyunları ve topa sahip olma idmanıyla devam etti. Antrenman, 4 takımlı turnuvayla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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