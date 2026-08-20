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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Aleksey Batrakov: Kupalar kazanmak için her şeyi yapacağım

        Aleksey Batrakov: Kupalar kazanmak için her şeyi yapacağım

        Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, "Takımın benimle birlikte kupalar kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 23:44 Güncelleme:
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        "Kupalar kazanmak için her şeyi yapacağım"

        Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        İmza törenin ardından Aleksey Batrakov ile Başkan Dursun Özbek, Galatasaray YouTube Kanalı’na açıklamalarda bulundu.

        "AMACIM TAKIMA KUPALAR KAZANDIRMAK"

        Hayalini gerçekleştirdiğini belirten 21 yaşındaki futbolcu, "Benim için Avrupa’da oynamak, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek bir hayaldi. Takımın benimle birlikte kupalar kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Amacım takıma kupalar kazandırmak ve ligdeki liderliğini sürdürmeye yardımcı olmak. Taraftarın desteği ve bana ilgileri çok mutlu ediyor. Sahada en iyi performansımı göstermem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        DURSUN ÖZBEK: UZUN YILLAR GALATASARAY'A HİZMET EDECEK

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise genç oyuncunun takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, "Aleksey bugünden itibaren Galatasaray formasıyla mücadelesini sürdürecek. Galatasaray’a güç katacağına, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde ve ligdeki başarımıza büyük katkı vereceğine inandığımız bir futbolcu. Kendisine Galatasaray’a hoş geldin diyorum. İnşallah uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecek bir kardeşimiz. Başarılı olacağına inanıyorum. Kendisine Galatasaray’da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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        #batrakov
        #galatasaray
        #transfer
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