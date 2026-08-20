Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenin ardından Aleksey Batrakov ile Başkan Dursun Özbek, Galatasaray YouTube Kanalı’na açıklamalarda bulundu.

"AMACIM TAKIMA KUPALAR KAZANDIRMAK"

Hayalini gerçekleştirdiğini belirten 21 yaşındaki futbolcu, "Benim için Avrupa’da oynamak, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek bir hayaldi. Takımın benimle birlikte kupalar kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Amacım takıma kupalar kazandırmak ve ligdeki liderliğini sürdürmeye yardımcı olmak. Taraftarın desteği ve bana ilgileri çok mutlu ediyor. Sahada en iyi performansımı göstermem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: UZUN YILLAR GALATASARAY'A HİZMET EDECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise genç oyuncunun takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, "Aleksey bugünden itibaren Galatasaray formasıyla mücadelesini sürdürecek. Galatasaray’a güç katacağına, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde ve ligdeki başarımıza büyük katkı vereceğine inandığımız bir futbolcu. Kendisine Galatasaray’a hoş geldin diyorum. İnşallah uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecek bir kardeşimiz. Başarılı olacağına inanıyorum. Kendisine Galatasaray’da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.