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        Haberler Spor Transfer Basketbol TKBL Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Natasha Howard'ı kadrosuna kattı

        Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Natasha Howard'ı kadrosuna kattı

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında WNBA'de üç şampiyonluk yaşayan ABD'li uzun forvet Natasha Howard'ı kadrosuna kattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 16:58 Güncelleme:
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        Natasha Howard Galatasaray'da!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Natasha Howard'ı renklerine bağladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadro yapılanması çalışmaları kapsamında ABD'li tecrübeli oyuncu Natasha Howard ile anlaşmaya vardı. Natasha Howard'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Kariyerinde üç Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki Natasha Howard, Türkiye'de Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe ve ÇBK Mersin formalarını da terletti.

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