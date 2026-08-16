Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çakmak, 2-1 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kırmızı-siyahlı ekibin iyi bir futbol sergilediğini belirten Çakmak, "Güzel bir maç oldu. İki takım da sıcak havaya rağmen iyi mücadele etti. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi top oynadık. İyi bir sezon açılışı yaptık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Şampiyonlar Ligi maçlarında onlara başarılar diliyorum." dedi.

Stadyumda yaptığı açıklamanın ardından HT Spor canlı yayınına da telefonla bağlanan Arda Çakmak hedeflerinin ilk 10 olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"BU SENE İLK 10'DA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

"Bizim elimizde iyi bir oyuncu kadrosu var. Birkaç takviyeyle daha iyi yerlerde olacak bir kadromuz var. Dediğim gibi biz bu senede ilk onda bitirmek istiyoruz. Hep söylüyorum ligi. Geçen seneki gibi son maça kadar sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. İyi bir kadromuz var. Buna bir iki takviyeyle ben hedeflediğimiz yerde bitireceğimize inanıyorum."

🎙️ Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak: Bizim elimizde iyi bir oyuncu kadrosu var. Birkaç takviyeyle daha iyi yerlerde olacak bir kadromuz var. Dediğim gibi biz bu senede ilk onda bitirmek istiyoruz. Hep söylüyorum ligi. Geçen seneki gibi son maça kadar sıkıntı yaşamak… pic.twitter.com/WnRQSKFoZC — HT Spor (@HTSpor) August 15, 2026

Fenerbahçe'den transfer ettikleri İrfan Can Eğribayat'ın performansına da değinen Çakmak, şunları söyledi:

"İRFAN CAN AVRUPA'YA GİDER"

"İrfan Can zaten Metin Hocamın ve teknik kadronun inandığı bir kardeşimizdi. Türkiye'nin gerçekten iyi kalecilerinden biri. Sonuçta sıkıntı her şey fiziksel değil, psikolojik de sıkıntılar yaşayabiliyor sporcular zaman zaman. İrfan da öyle bir dönemdeydi. Göreceksiniz İrfan Can bu sene sonunda çok iyi bir transfer yapıp Avrupa'ya bir yere gider. Hem Fenerbahçe'ye kazandırır, hem bize kazandırır, hem kendisi kazanır."