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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nu transfer etti!

        Gençlerbirliği, Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nu transfer etti!

        Gençlerbirliği, Vanspor FK forması giyen 24 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nu transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 17:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Muhammet Ensar Çavuşoğlu Gençlerbirliği'nde!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, defans oyuncusu Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nu transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, son olarak Vanspor FK forması giyen 24 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Muhammet Ensar, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de 31 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

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