Gençlerbirliği'nde ayrılık: Henry Onyekuru

12 yıllık cinayeti DNA çözdü

İstanbul Bayrampaşa'da 2014 yılında yeşil alanda göğsünden bıçaklanarak öldürülen 55 yaşındaki servis şoförü Gültekin Yıldırım cinayeti, 12 yıl sonra yeniden incelenen deliller sayesinde aydınlatıldı. Olay yerinden elde edilen DNA örneklerinin Metin Ö. ile eşleştiği belirlendi. Cinayet Büro ekipleri... Daha Fazla Göster İstanbul Bayrampaşa'da 2014 yılında yeşil alanda göğsünden bıçaklanarak öldürülen 55 yaşındaki servis şoförü Gültekin Yıldırım cinayeti, 12 yıl sonra yeniden incelenen deliller sayesinde aydınlatıldı. Olay yerinden elde edilen DNA örneklerinin Metin Ö. ile eşleştiği belirlendi. Cinayet Büro ekiplerinin izini sürdüğü şüpheli, Muğla'nın Datça ilçesindeki kırsal alanda film gibi bir takiple yakalandı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi... Daha Az Göster