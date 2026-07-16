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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde ayrılık: Henry Onyekuru

        Gençlerbirliği'nde ayrılık: Henry Onyekuru

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 29 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru ile yollarını ayırdığını TFF'ye bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        G.Birliği ayrılığı TFF'ye bildirdi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı.

        Başkent ekibi, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

        Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesi transfer olan Onyekuru, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.

        Kariyerinde Everton, Monaco, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu, geride kalan sezonda ligde 17 maçta toplam 302 dakika süre aldı.

        Başkent ekibinin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmeyen Onyekuru'nun, Gençlerbirliği ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

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