Gençlerbirliği'nde ayrılık: Henry Onyekuru
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 29 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru ile yollarını ayırdığını TFF'ye bildirdi.
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 14:22 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı.
Başkent ekibi, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Gençlerbirliği'ne 2025-2026 sezonu öncesi transfer olan Onyekuru, kırmızı-siyahlı takımda beklentileri karşılayamadı.
Kariyerinde Everton, Monaco, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu, geride kalan sezonda ligde 17 maçta toplam 302 dakika süre aldı.
Başkent ekibinin son 5 lig maçında kadroya dahil edilmeyen Onyekuru'nun, Gençlerbirliği ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
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