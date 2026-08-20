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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'ne Senegalli orta saha: Cheikh Niasse

        Gençlerbirliği'ne Senegalli orta saha: Cheikh Niasse

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Verona'dan Cheikh Niasse'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        G.Birliği'ne Senegalli orta saha!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Cheikh Niasse'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Verona'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Cheikh Niasse ile sözleşme imzaladı.

        Başkent ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

        Niasse, kariyerinde Lille, Panathinaikos ve Young Boys formalarını giydikten sonra son olarak Verona'da görev yaptı.

        Gençlerbirliği'nin yeni transferi Niasse, geçen sezon Serie A'da 20, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada oynadı.

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        #Cheikh Niasse
        #transfer
        #gençlerbirliği
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