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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Gözde Atasoy: Yolun sonu şampiyonluk olsun

        Gözde Atasoy: Yolun sonu şampiyonluk olsun

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan Trendyol Süper Lig 2026-2027 fikstür çekiminin ardından Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 17:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yolun sonu şampiyonluk olsun"

        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, mücadelenin, seyir zevkinin yüksek olduğu ve sonunda da bordo-mavililerin şampiyon olduğu bir sezon olması temennisinde bulundu.

        Fikstür çekimden sonra Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLDUĞU BİR SEZON OLSUN"

        "YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

        Hedeflerle ilgili de konuşan Gözde Atasoy, "Ertuğrul Doğan, Fatih hoca ve tüm aslına bakarsanız ekip, çok doğru bir projeyle, çok doğru bir yapılanmayla ileriye dönük adımlarla hareket ettiğini sanırım artık bugün geldiğimiz noktada, bu sezonun başlangıcında sadece biz değil, tüm kulüpler de kabul ediyor. Ertuğrul başkan aslında uzun zamandır bunun daha uzun bir yol olduğunu, başta biraz sabır gerektirdiğini belirtiyordu. İşte tam aslında bugün o meyveleri toplamaya başladığımız döneme de geldik. Bu sezona gerçekten camia olarak hem yönetim tarafında bizler hem taraftarlarımız moral ve motivasyon anlamında çok keyifli bir yerde başlıyoruz. Bu çok anlamlı, çok önemli. Herkesin ortak bir heyecanı ve ortak bir hedefi var ve o hedefe doğru da mücadeleyle birlikte koşacak kararlılığımız var. O yüzden bu seneyle ilgili en büyük temennim, elbette ki ben de kuraya elim değdiği için çok şanslı hissediyorum, yolun sonu şampiyonluk olsun" şeklinde konuştu

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