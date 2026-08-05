Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TKBL Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin fikstürü çekildi!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin fikstürü çekildi!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 12:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin fikstürü çekildi!

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten, TBF Kadın Ligleri ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi Müdürü Esra Erden Atacan, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Açılış konuşmasını yapan Bahar Çağlar Ökten, geride kalan sezonda ligde büyük bir heyecana tanıklık ettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz sezon Avrupa'ya kulüpler düzeyinde damgamızı vurduğumuz bir sezon gerçekleştirdik. Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet'i, final oynama başarısı gösteren Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ve Avrupa Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin'i huzurlarınızda bir kez daha tebrik ediyorum. Yeni sezonun rekabetin ve fair play anlayışının ön planda olduğu bir sezon olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Esra Erden Atacan ise ligde mücadele edecek takımlara başarılar diledi.

        REKLAM

        11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26 Eylül'de başlayacak ve 6 Mart 2027'de sona erecek.

        Ligde ilk hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

        Beşiktaş BOA-Melikgazi Kayseri Basketbol

        Turgutlu Belediyespor-Nesibe Aydın

        Fenerbahçe Opet-Emlak Konut

        BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin

        OGM Ormanspor-İstanbul Gençlikspor

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, sezonun ilk haftasını bay geçecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 3 Ağustos 2026 (Beşiktaş'ta Jeff Chabot Israrı Sürüyor)

        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Beşiktaş'ta Jeff Chabot ısrarı sürüyor. Everton Galatasaray'ın kapısını çaldı. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        34 yıl sonra gelen mutluluk! İkiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler
        34 yıl sonra gelen mutluluk! İkiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Altın çağları kapanıyor
        Altın çağları kapanıyor