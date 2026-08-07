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        Haberler Spor Futbol İngiltere Sergej Jakirovic HT Spor'a konuştu: Sanki Brad Pitt ile yürüyor gibiydim!

        Sergej Jakirovic HT Spor'a konuştu: Sanki Brad Pitt ile yürüyor gibiydim!

        Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bosna Hersekli teknik adam, Premier Lig'e yükseliş hikayesinden hedeflerine, transfer çalışmalarından Acun Ilıcalı'ya kadar birçok konu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 20:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Sanki Brad Pitt ile yürüyor gibiydim"

        İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sorularını yanıtlayan Jakirovic, Premier Lig'de yer almaları hakkında şunları söyledi:

        "ADETA BİR FİLM, BİR RÜYA GİBİ"

        "Premier Lig'e yükselişimiz inanılmaz bir hikaye. Adeta bir film, bir rüya gibi. Çünkü geçen sezon öncesinde kimse bu hedef hakkında konuşmuyordu. İlk 10 sıra içinde yer almak, istikrar yakalamak ve iyi bir takım performansı ortaya koymak üzerine konuşuyorduk. Sezon içinde iyi futbol oynayabileceğimizi ve istikrarlı bir performans sergileyebileceğimizi gösterdik. Ardından play-off'lara kalınca, bizim için yeni bir turnuva başlamış oldu. Momentumumuzu iyi kullandık. Finale yükseldik ve o maçı kazanarak Hull City'yi Premier Lig'e taşıdık."

        "PREMIER LİG'DE ŞAMPİYONLUK MÜMKÜN OLABİLİR"

        Premier Lig'de şampiyonluğuyla ilgili de iyimser konuşan Bosna Hersekli teknik adam, "Premier Lig'de şampiyonluk mümkün olabilir. Çünkü Leicester da Premier Lig'e yükseldikten sonra her sezon takımın seviyesini biraz daha yukarı taşıdı ve beşinci sezonunda şampiyon oldu. Ancak önümüzde uzun bir yol var. Bu sezon öncelikle mücadeleci olmamız ve iyi bir takım inşa etmemiz gerekiyor. Takıma yeni oyuncular katmalıyız." dedi.

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        "İLK HEDEFİMİZ PREMIER LİG'DE KALICI OLMAK"

        Premier Lig'de ilk olarak ligde kalmayı hedeflediklerinin altını çizen Jakirovic, "İlk hedefimiz Premier Lig'de kalıcı olmak. İstatistiksel olarak bunun için 40 puana ihtiyacımız var. Bu hiç kolay olmayacak. Bizim için büyük bir mücadele." ifadelerini kullandı.

        "ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA İÇERİSİNDE 4-5 OYUNCU KADROMUZA KATILACAK"

        Transfer çalışmaları hakkında konuşan Jakirovic, kısa süre içerisinde kadroya önemli takviyeler yapacaklarını belirtip şunları söyledi:

        "Her gün çok sıkı çalışıyoruz. Takıma bazı takviyeler yapacağız ve elimizdeki kadrodan daha kaliteli oyuncular transfer etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki 1 hafta içerisinde takıma 4-5 oyuncu katacağız. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yeni gelecek oyuncularla birlikte takımda dengeyi kurmak durumundayım. Çünkü bize katıldıkları anda hazır ve fit olmaları çok önemli. Ardından mevcut oyuncularımızla yeni gelenler arasında doğru dengeyi oluşturacağım. Kaliteli oyuncular getirmeye çalışıyoruz. Ligin başlamasına 3-4 hafta var. Manchester United maçına kadar üç karşılaşmamız daha bulunuyor. Bu süreçte teknik ve taktik anlamda performansımızı geliştirmeye çalışacağız."

        ACUN ILICALI İLE İLİŞKİSİ

        Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile ilişkisine de değinen Jakirovic, futbol anlayışlarının birbirleriyle örtüştüğünü dile getirdi.

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        "Acun Ilıcalı ile sanırım Mayıs 2025'te yaptığımız konuşmadan beri aramızda bir uyum oluştu. Futbola bakış açımız tamamen aynı. Ben tutkuluyum, o da tutkulu. İkimiz de hırslıyız, başarıya açız. Ne yaparsak yapalım, her zaman geliştirmek ve bir üst seviyeye taşımak istiyoruz. Eğer bazı problemlerim veya isteklerim varsa doğrudan onu arıyorum. Bu benim için mükemmel bir durum. Çünkü onun desteğinin arkamda olduğunu bilmek benim için çok şey ifade ediyor. Bu da bana daha fazla öz güven veriyor. Takımı geliştirmek için birlikte çalışıyoruz."

        "SANKİ BRAD PITT İLE YÜRÜYORMUŞUM GİBİ HİSSETTİM"

        Acun Ilıcalı ile saha dışındaki ilişkisine de değinen Jakirovic, birlikte Çeşme Alaçatı'da geçirdikleri zamandan bahsederek şu ifadeleri kullandı:

        "Özel hayata gelirsek; ikinci kez onun ve benim ailemle birlikte tatile gittik. Kendisi çok cömert, nazik ve çok 'normal' biri. Ben bu tarz, 'halkın içinden gelen' insanları seviyorum çünkü doğal ve samimiler. Türkiye'de ne kadar ünlü olduğunu görebiliyorum. Onunla birlikte Çeşme Alaçatı'daydım ve sanki Brad Pitt ile yürüyormuşum gibi hissettim. Bu benim için ilginç bir deneyimdi. Ancak benim açımdan kolaydı çünkü ben arka plandaydım; kimse bana ilgi göstermiyordu. Bu da tatilim için harikaydı."

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        ACUN ILICALI'DAN "SIR ALEX FERGUSON" BENZETMESİ

        Hull City'deki geleceği hakkında da konuşan Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı Sir Alex Ferguson benzetmesini anlattı.

        "Acun Ilıcalı, geçen sezon sözleşmeyi imzaladığımızda bana kendisiyle 10 yıl birlikte olacağımı söyledi. Bu yüzden dün bana "Sir Alex Ferguson" diye seslendi. Futbolda işlerin çok hızlı değiştiğini biliyorsunuz. Ama şu an kendimi Hull City'de görüyorum. Birlikte çalışıyoruz çünkü iyi bir yoldayız. Umarım bu kulüpte olabildiğim kadar uzun süre kalırım ve iyi bir iş birliğimiz olur."

        TÜRKİYE'DE TAKIM ÇALIŞTIRACAK MI?

        Türkiye'de teknik direktörlük yapma ihtimaliyle ilgili de konuşan Jakirovic, herhangi bir kulübün ismini vermekten kaçındı.

        "Türkiye'ye gelince hiçbir takım ismi vermeyeceğim. Çünkü o zaman ortalık büyük bir sirke döner. Ama birçok Türk kulübüne saygı duyuyorum ve tabii ki ilk 4'te ya da ilk 5'te yer alan kulüpler her zaman çok iyi bir fırsattır. Ancak bu kulüplerin teknik direktörü olmak, üzerinizdeki baskı nedeniyle kolay değildir."

        "BEŞİKTAŞ'TAN BİR ŞEYLER BEKLİYORUM"

        Türkiye'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Sergej Jakirovic, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye'de son yıllarda şampiyonluk yarışında hep Galatasaray ve Fenerbahçe var. Ancak ben her zaman Beşiktaş'tan bir şeyler bekliyorum."

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