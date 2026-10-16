Hyeon-Gyu Oh: Kendi sahamızda gibi hissettim
Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3-2 kazandıkları Hoffenheim maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kendi sahalarında oynamış gibi hissettiğini belirten Güney Koreli forvet, "Bugün gerçekten çılgın bir maçtı! Deplasmanda olmamıza rağmen kendi sahamızda gibi hissettim. Taraftarımıza teşekkür ederim, onlara minnettarım." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk olduğu Hoffenheim'ı 3-2 yenen Beşiktaş'ta 2 gol ve 1 asistlik performans gösteren Hyeon-Gyu Oh, galibiyeti değerlendirdi.
"KENDİ SAHAMIZDA GİBİ HİSSETTİM"
Mücadelenin oldukça çekişmeli geçtiğini belirten Oh, taraftar desteğine dikkat çekti.
Güney Koreli futbolcu, "Bugün gerçekten çılgın bir maçtı! Deplasmanda olmamıza rağmen kendi sahamızda gibi hissettim. Taraftarımıza teşekkür ederim, minnettarım onlara." ifadelerini kullandı.
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Oh, rakibin agresif oyununa karşı mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.
Oh, "Bugün rakibimiz çok agresifti, agresif mücadele ettiler. İlk 11'de başladım ve onlardan daha güçlü olmam gerekiyordu. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Hocam ve taraftar bana güvendiği sürece savaşacağım ve elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.