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        Haberler Spor Voleybol Kadın Milli Voleybol Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı

        Kadın Milli Voleybol Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı

        Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 20:18 Güncelleme:
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        Sultanlar, Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı!

        İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyona galip gelerek başladı.

        Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Rakibini 25-4, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, organizasyona galibiyetle giriş yaptı.

        Türkiye, gruptaki ikinci maçında 24 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Cezayir ile karşılaşacak.

        Millilerin grup aşamasında kalan maçlarının programı şöyle:

        24 Ağustos Pazartesi:

        15.00 Türkiye-Cezayir

        26 Ağustos Çarşamba:

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        15.00 Türkiye-Kosova

        27 Ağustos Perşembe:

        18.00 Türkiye-Yunanistan

        Karşılaşmalar, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Tabii Spor platformlarından canlı yayınlanacak.

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        #2026 Akdeniz Oyunları
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