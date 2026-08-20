Kadın Milli Voleybol Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı
Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'na galibiyetle başladı.
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 20:18 Güncelleme:
İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyona galip gelerek başladı.
Milliler, B Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. Rakibini 25-4, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, organizasyona galibiyetle giriş yaptı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında 24 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Cezayir ile karşılaşacak.
Millilerin grup aşamasında kalan maçlarının programı şöyle:
24 Ağustos Pazartesi:
15.00 Türkiye-Cezayir
26 Ağustos Çarşamba:
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15.00 Türkiye-Kosova
27 Ağustos Perşembe:
18.00 Türkiye-Yunanistan
Karşılaşmalar, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Tabii Spor platformlarından canlı yayınlanacak.
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