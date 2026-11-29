Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Keçiörengücü ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü 58'de Taulant Seferi atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 90+2. dakikada Mame Diouf kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor, 34 puanla 2. sırada yer aldı. Ligdeki iki maçlık galibiyet serisi sona eren Başkent temsilcisi ise haftayı 27 puanla kapattı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Batman Petrolspor'a konuk olacak. Kayserispor, Bodrum FK'yı ağırlayacak.