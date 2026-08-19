Kocaelispor'a Portekizli kanat: Gonçalo Sousa
Trendyol Süper Lig temsilcisi Kocaelispor, 20 yaşındaki Portekizli oyuncu Gonçalo Ramos'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı.
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 22:20 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli futbolcu Gonçalo Sousa'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Sousa'nın geçici transferi konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Futbolcuyla 2026-2027 sezonu için sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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