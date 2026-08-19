Kocaelispor'a Portekizli kanat: Gonçalo Sousa

Kocaelisporumuza hoş geldin Gonçalo Sousa! 💪🏻



Futbolcu Gonçalo Sousa'nın kulübümüze satın alma opsiyonu ile birlikte geçici transferi konusunda Portekiz Futbol Federasyonu'na tescilli FC Porto ile mutabakata varılmış olup, futbolcu ile 2026-2027 futbol sezonu için sözleşme… pic.twitter.com/MsXZEl9SVr