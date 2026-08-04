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        Kocaelispor'da "aşk" firarı: Keita sevdiği kız için şehri terk etti!

        Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Habib Ali Keita'nın bir kıza aşık olduğu için izinsiz olarak şehirden ayrıldığını açıkladı. Keita ile ilgili hukuki işlem başlatacaklarını belirten Durul, "Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Kocaelispor olarak kendisine biraz süre verdik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 13:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kocaelispor'da "aşk" firarı!

        Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, düzenlediği basın toplantısında takımdan izinsiz ayrılan Habib Ali Keita'nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Keita'nın ayrılığının arkasında aşk iddiasının bulunduğunu söyleyen Durul, oyuncuyla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını ancak geri dönüş ihtimaline de kapıyı kapatmadıklarını kaydetti.

        "BİR KIZA AŞIK OLDUĞU İÇİN GİTTİĞİ SÖYLENİYOR"

        24 yaşındaki futbolcunun bir kadına aşık olduğu için kampı terk ettiği yönünde söylentiler olduğunu belirten Başkan Durul, "Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Buna akıl tutulması diyebiliriz. Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Ayrıca Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ancak menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik. 3-4 kulüpten transfer teklifi olduğu söyleniyor fakat şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

        "FAYDA GÖRECEKSEK AFFEDERİZ"

        Keita'nın geri dönmesi halinde kulübün menfaatleri doğrultusunda karar vereceklerini sözlerine ekleyen Recep Durul, "Keita dönerse biz Kocaelispor Kulübü olarak kulübün faydasına olacak şeyleri düşünürüz. Gerekirse affederiz, problem değil. Gerekirse yeniden takıma katarız. Bununla ilgili henüz bir karar almış değiliz ancak mutlaka bir yaptırım olacaktır. Yaptırımın ölçeğini şu anda bilmiyoruz. Keita geldikten sonra, eğer gelirse, o zaman değerlendiririz. Keita gibi bir oyuncumuz yaptığı hatadan dolayı özür diler, pişman olduğunu, menajerler tarafından yönlendirildiğini ve hata yaptığını söylerse oturup düşünürüm. Açıkçası yeniden takıma katmak isterim. Faydalı bir oyuncu. Dolayısıyla uzun süre cezalandırmak da bize çok şey katmaz. Biz Kocaelispor’un faydasını gözetiriz. Fayda göreceksek affederiz ancak öyle ya da böyle mutlaka bir yaptırım da uygularız" diye konuştu.

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