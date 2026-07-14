Konyaspor, Joao Pedro Da Mata'yı kadrosuna kattı
Konyaspor, Brezilyalı stoper Joao Pedro Da Mata ile 3 yıllığına renklerine bağladı.
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 16:18 Güncelleme:
Konyaspor, Flamengo forması giyen 20 yaşındaki stoper Joao Pedro Da Mata ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu.
Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Joao Pedro da Mata'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Flamengo'da oynayan Joao Pedro Da Mata, Brezilya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde forma giydi. Da Mata, Konyaspor’da 41 numaralı formayı terletecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ