Konyaspor, Joao Pedro Da Mata'yı kadrosuna kattı

Gün Başlıyor - 13 Temmuz 2026 (CHP'de İhraç Sırası Kimlerde?)

CHP'de ihraç sırası kimlerde? Kılıçdaroğlu'nun kurultay takvimi ne? Özel bu hafta yeni partiyi kuruyor mu? AHBAP Derneği'ne soruşturma! Altını almalı mı, satmalı mı, beklemeli mi? Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.