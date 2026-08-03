Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan’dan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı’ya ziyaret
Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 20:47 Güncelleme:
Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkcell Genel Müdürlüğü’nde Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Ertuğrul Doğan görüşmenin sonunda Şenol Kazancı’ya, Trabzonspor forması hediye etti.
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