Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 1 gol ve 2 asistlik performans gösteren Mason Greenwood, karşılaşmanın ardından konuştu.

"FENERBAHÇE BENİ BU YÜZDEN GETİRDİ"

Greenwood, takımın galibiyetinden ve kendi performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Benim işim bu, gol atmak, asist yapmak. Fenerbahçe beni bu yüzden getirdi. Ben kendi kalitemi çok iyi biliyorum. Doğru fikirlerle devam edeceğiz. Takım olarak iyi oynadık. Bu sezon iyi şeyler yapabileceğimiz düşüncesindeyim, geri dönebilmek adına." ifadelerini kullandı.

"EVİMİZDE GOL ATMAK BENİ MUTLU EDİYOR"

Kendi sahasında gol atmanın kendisini mutlu ettiğini belirten İngiliz futbolcu, "Kendi evimizde çok fazla gol atıyorum. Bu durum Marsilya'da da aynı şekilde. Evimizde gol atmak beni mutlu ediyor. Takımım için en iyisini yapmaya çalışan biriyim. Bu stadyumda oynamaktan büyük keyif alıyorum." dedi.

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"MAÇIN EN GÜZEL GOLÜ OĞUZ'UN"

Oğuz Aydın'ın golüne de değinen Greenwood, takım arkadaşının performansını övdü. İngiliz futbolcu, "Maçın en güzel golü Oğuz'un. Uzak mesafeden çok güzel attı. Bu sezon içerisinde Oğuz çok özgüvenli oynuyor. Oğuz ile oynamaktan çok keyif alıyorum." şeklinde konuştu.