Mason Greenwood: Goller atmak güzeldir, bunun için geldim

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin golünü atan Mason Greenwood, karşılaşmanın ardından konuştu.

"FRANSA'DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Greenwood, "Aslında iki taraf açısından güzel bir maçtı. Kazanabileceğimizi düşünüyordum, maalesef berabere ayrıldık. Önemli bir rövanş olacak. O maça kadar bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Orada kazanmak istiyoruz." dedi.

"GOLLER ATMAK İÇİN GELDİM"

Kendi performansını da değerlendiren Greenwood, "Kendi performansım hakkında mutluyum. Goller atmak güzeldir. Bunun için geldim buraya. Özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Bireysel performansımdan mutluyum ama önümüzdeki maçlarda daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.