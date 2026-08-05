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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Mason Greenwood: İlk golümü attığım için çok mutluyum

        Mason Greenwood: İlk golümü attığım için çok mutluyum

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk golü attığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren Greenwood, "Rakipler attığım golü görüp, önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey, sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 23:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İlk golümü attığım için çok mutluyum"

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Mason Greenwood, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"

        Taraftarın desteğini sahada hissettiklerini belirten Mason Greenwood, "Atmosfer inanılmazdı. Bizim ihtiyacımız olan anlarda çok yardımcı oldular. Sahada desteklerini hissettik. Çok önemli ve çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

        "İLK GOLÜMÜ ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Attığı gol hakkında konuşan İngiliz futbolcu, "Rakipler attığım golü görüp, önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey, sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum." dedi.

        "ZAMANA İHTİYACIM VAR"

        Fiziksel durumuna da değinen Greenwood, "Birkaç haftaya daha ihtiyacım var, daha da iyi olacağım. Sonrasında yüzde 100 olarak hazır hale geleceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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