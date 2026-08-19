Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Mastercard, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na sponsor oldu

        Mastercard, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na sponsor oldu

        Mastercard, Türkiye'nin Çekya, İsveç ve Azerbaycan ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Presenting Sponsor olarak destek vereceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 15:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mastercard, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na sponsor oldu

        Türkiye’nin Çekya, İsveç ve Azerbaycan ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na Mastercard, Presenting Sponsor olarak destek vereceğini açıkladı.

        2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile FIVB Voleybol Milletler Ligi’ni kazanan ve 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğuyla başarılarını taçlandıran Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ile bir kez daha Avrupa voleybolunun merkezinde yer alacak. Mastercard, bu büyük spor organizasyonuna destek vermenin yanı sıra kadın sporcuların görünürlüğünün artırılmasına ve kadın sporunun sürdürülebilir gelişimine de katkı sunuyor.

        CEV Başkanı Roko Sikirić, “Mastercard gibi global bir markanın desteği, EuroVolley’nin giderek güçlenen uluslararası konumunun ve artan ticari cazibesinin güçlü bir göstergesi. Mastercard’ı aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyor ve Avrupa Voleybolu’na duyduğu güven için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu iş birliği, EuroVolley’yi daha geniş kitlelerle buluşturmamıza, taraftarlarımızla etkileşim kurmak için yeni fırsatlar yaratmamıza ve milli takımlar düzeyindeki amiral gemisi organizasyonumuzun Avrupa’da ve ötesindeki konumunu daha da güçlendirmemize katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı, şunları söyledi:

        “Spor, farklı kültürleri ve toplumları ortak değerler etrafında buluşturan, kalıcı etkiler yaratan evrensel bir dil. Uzun yıllardır UEFA Şampiyonlar Ligi'nden dünyanın önde gelen tenis ve golf organizasyonlarına kadar birçok prestijli spor platformunun destekçisi olarak, sporun insanları bir araya getiren gücüne yatırım yapıyoruz. Kadın voleybolunda dünya çapında örnek gösterilen bir başarı hikâyesi yazan Türkiye'nin, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası gibi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmasını son derece değerli buluyoruz. Sporun toplumsal ve ekonomik etkisini büyüten bir paydaş olarak bu yolculuğun parçası olmak bizim için çok kıymetli. Analizlerimiz gösteriyor ki büyük spor etkinlikleri ev sahibi ekonomilerde belirgin bir ivme yaratıyor. Bu hareketlilik, geniş bir ekosistemde yerel işletmeler için büyüme fırsatına dönüşüyor. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası desteğimizle ülkemizin uluslararası görünürlüğünü güçlendirirken kadın sporunun gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Şampiyonanın ülkemize ve voleybola değer katacağına inanıyor, Türkiye’nin gururu Filenin Sultanları'na ve turnuvada mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Voleybol
        #Filenin Sultanları
        #sponsor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı