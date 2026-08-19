Mastercard, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na sponsor oldu

Türkiye’nin Çekya, İsveç ve Azerbaycan ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na Mastercard, Presenting Sponsor olarak destek vereceğini açıkladı.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile FIVB Voleybol Milletler Ligi’ni kazanan ve 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğuyla başarılarını taçlandıran Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ile bir kez daha Avrupa voleybolunun merkezinde yer alacak. Mastercard, bu büyük spor organizasyonuna destek vermenin yanı sıra kadın sporcuların görünürlüğünün artırılmasına ve kadın sporunun sürdürülebilir gelişimine de katkı sunuyor.

CEV Başkanı Roko Sikirić, “Mastercard gibi global bir markanın desteği, EuroVolley’nin giderek güçlenen uluslararası konumunun ve artan ticari cazibesinin güçlü bir göstergesi. Mastercard’ı aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyor ve Avrupa Voleybolu’na duyduğu güven için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu iş birliği, EuroVolley’yi daha geniş kitlelerle buluşturmamıza, taraftarlarımızla etkileşim kurmak için yeni fırsatlar yaratmamıza ve milli takımlar düzeyindeki amiral gemisi organizasyonumuzun Avrupa’da ve ötesindeki konumunu daha da güçlendirmemize katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı, şunları söyledi:

“Spor, farklı kültürleri ve toplumları ortak değerler etrafında buluşturan, kalıcı etkiler yaratan evrensel bir dil. Uzun yıllardır UEFA Şampiyonlar Ligi'nden dünyanın önde gelen tenis ve golf organizasyonlarına kadar birçok prestijli spor platformunun destekçisi olarak, sporun insanları bir araya getiren gücüne yatırım yapıyoruz. Kadın voleybolunda dünya çapında örnek gösterilen bir başarı hikâyesi yazan Türkiye'nin, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası gibi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmasını son derece değerli buluyoruz. Sporun toplumsal ve ekonomik etkisini büyüten bir paydaş olarak bu yolculuğun parçası olmak bizim için çok kıymetli. Analizlerimiz gösteriyor ki büyük spor etkinlikleri ev sahibi ekonomilerde belirgin bir ivme yaratıyor. Bu hareketlilik, geniş bir ekosistemde yerel işletmeler için büyüme fırsatına dönüşüyor. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası desteğimizle ülkemizin uluslararası görünürlüğünü güçlendirirken kadın sporunun gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Şampiyonanın ülkemize ve voleybola değer katacağına inanıyor, Türkiye’nin gururu Filenin Sultanları'na ve turnuvada mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyoruz.”