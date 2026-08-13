Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu Gençlerbirliği deplasmanında açacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynanan Gornik Zabrze ve Sturm Graz maçlarında sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan tecrübeli kaleci Mert Günok sakatlık problemi yaşadı.

4 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gören 37 yaşındaki file bekçisinin durumunda ciddi bir sorun bulunmuyor. Ağrı hisseden ve sağlık ekibinin kontrolü altında olan milli eldivenin durumu gün gün takip edilecek. Mert Günok'un Gençlerbirliği kafilesinde yer alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmasa da maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

MERT YERİNE TARIK

Mert Günok'un sakatlığı ve Ederson'un geçtiğimiz sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği karşısında kalesini Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.