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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı öncesi Mert Günok'tan kötü haber

        Gençlerbirliği maçı öncesi Mert Günok'tan kötü haber

        Trendyol Süper Lig'de sezonu Gençlerbirliği deplasmanında açacak Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber geldi. Sakatlık problemi yaşayan deneyimli file bekçisinin son durumu yakından takip ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 16:24 Güncelleme:
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        Mert Günok'tan kötü haber

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu Gençlerbirliği deplasmanında açacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşanıyor.

        UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynanan Gornik Zabrze ve Sturm Graz maçlarında sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan tecrübeli kaleci Mert Günok sakatlık problemi yaşadı.

        4 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gören 37 yaşındaki file bekçisinin durumunda ciddi bir sorun bulunmuyor. Ağrı hisseden ve sağlık ekibinin kontrolü altında olan milli eldivenin durumu gün gün takip edilecek. Mert Günok'un Gençlerbirliği kafilesinde yer alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmasa da maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

        MERT YERİNE TARIK

        Mert Günok'un sakatlığı ve Ederson'un geçtiğimiz sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği karşısında kalesini Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.

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