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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Metin Diyadin: Maçtan önce özellikle bizim adımıza çok zor bir maç olacağı muhakkaktı

        Metin Diyadin: Maçtan önce özellikle bizim adımıza çok zor bir maç olacağı muhakkaktı

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Çok zor bir maç olacağını tahmin ettiğini belirten Diyadin, "Maçtan önce bizim adımıza özellikle çok zor bir maç olacağı muhakkaktı. Topun çok daha fazla Fenerbahçe'de olacağı da belliydi. Daha çok savunmada kalacağımızı da biliyorduk" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 00:58 Güncelleme:
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        "Çok zor bir maç olacağı belliydi"

        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

        "ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAĞI BELLİYDİ"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Maçtan önce bizim adımıza özellikle çok zor bir maç olacağı muhakkaktı. Topun çok daha fazla Fenerbahçe'de olacağı da muhakkaktı. Daha çok savunmada kalacağımız da muhakkaktı. Fenerbahçe kenar beklerini çizgiye bastırıp ön kanat oyuncularını içeriye sokarak tamamen oyunu rakip sahaya gitme odaklı oynadı. Bu oyuncu kalitesinden de kaynaklanıyor. Açıkçası oyunumuz daha iyiydi. Enerjik oynamamız gerekiyordu ki öyle oynadılar. Özellikle defans oyuncuları çok iyi mücadele ettiler. Kontradan da çok fazla atak fırsatı değerlendirmemiz gerekiyordu. Tam da düşündüğümüz gibi oldu. Maçı kazandık motivasyon, mücadele her tarafta da kuvvete attırır. Koita, Tongya ve Traore ile geçişler bulacağımızı düşündük. Oynarken birden fazla atak fırsatı düşünmeniz gerekiyor. Özellikle Tongya ve Koita çok iyi bek takip ederek savunmayı geriye tuttu. Oyunu tamamen kapanması için mücadele çok fazla olmasa da kontrol etmek istiyorduk. Herkese karşı böyle oynayamayız. Makas o kadar açıldı ki Fenerbahçe, Galatasaray gibi rakiplere açıkçası böyle oynayabilirsiniz ama kendimize denk takımlara karşı farklı formatla oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "ZORUNLULUĞU TERCİHE ÇEVİRDİK"

        Fenerbahçe ile oynarken önde baskı yapma şansları olmadığını kaydeden Diyadin, "Benim de bir tercihim oldu. Zorunluluğu tercihe çevirdik. Fenerbahçe şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri, bana göre" diye konuştu.

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