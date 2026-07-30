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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş CANLI | Midtjylland - Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu)
        Canlı

        CANLI | Midtjylland - Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu)

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk oluyor. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, rövanştan da istediği sonucu alıp tur atlamayı hedefliyor. Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. eleme turunda Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Midtjylland-Beşiktaş maçına dair tüm detaylar ve 11'ler canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 09:58 Güncelleme:
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        Heyecan sürüyor!

        STAT: MCH Arena

        HAKEM: John Brooks

        SAAT: 20.00

        YAYIN: S Sport

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşıyor.

        Siyah-beyazlı takımın hedefi, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında da iyi bir sonuç alarak adını 3. eleme turuna yazdırmak...

        KIRMIZI KART!

        Midtjylland 10 kişi. Beşiktaşlı Oh'a orta sahada yaptığı faul sonrası sarı kart gören Erlic, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Midtjylland - Beşiktaş mücadelesinde ikinci yarı başladı!

        DEVRE ARASI

        Midtjylland - Beşiktaş maçında ilk yarı 0-0 sona eriyor

        DİREKTEN DÖNDÜ

        Midtjylland gole yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda Franculino, ceza sahası dışından ayak dışıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, direkten oyun alanına geri döndü.

        BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ

        Beşiktaş tehlikesi. Sağ kanattan gelişen atakta Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Olaitan'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

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        MAÇ BAŞLADI!

        Midtjylland - Beşiktaş maçında ilk düdük geldi!

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Osorio, Bravo, Andreasen, Billing, Castillo, Dju, Gue-Sung

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh

        BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

        Siyah-beyazlılarda Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

        Beşiktaş'ta izinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfried Ndidi, rövanşta görev yapamayacak.

        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

        Siyah-beyazlı takım, sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Danimarka'da tur peşinde olacak.

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        Midtjylland karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Beşiktaş, adını üçüncü tura yazdıracak.

        Danimarka ekibinin müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

        Midtjylland, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura yükselecek.

        TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİBİ

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı geçmesi halinde 3. eleme turunda Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

        Çekya takımı Hradec Kralove, ilk maçta Norveç temsilcisi Tromsö'yü deplasmanda 1-0 yendi.

        Karşılaşmanın rövanşı, bu akşam Çekya'da oynanacak.

        ELENİRSE YOLUNA KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

        Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avarupa Ligi'ne 2. eleme turunda havlu atarsa yoluna Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

        Beşiktaş, Midtjylland'a elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda Bohemian (İrlanda)-Ballkani (Kosova) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        İlk maçta Bohemian, Ballkani'yi 2-1 mağlup etti.

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