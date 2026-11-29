Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yı 3-0 yenen Fenerbahçe'de ikinci golü atan Milan Skriniar, galibiyeti değerlendirdi.

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını belirten Skriniar, ikinci yarıda ise antrenmanlarda üzerinde çalıştıkları oyun planını sahaya yansıttıklarını ifade etti.

Slovak futbolcu, "Sonuçtan dolayı mutluyuz. Bu maça iyi hazırlandık. İlk yarıda istediğimiz gibi değildik, yavaştık. İkinci yarıda antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. 3-0 iyi bir skor, bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

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EMRE BELÖZOĞLU'NA ÖVGÜ

Emre Belözoğlu'nun maç sırasında yaptığı taktiksel yönlendirmelerin kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen Skriniar, teknik heyetin saha kenarından oyunu iyi analiz ettiğini belirtti.

Skriniar, "Hocamız, belli başlı taktiksel uyarılarda bulunuyor saha kenarında. Saha içinde neleri değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bize çok yardımı oluyor. Kendisi ve ekibi kulübede sahadaki boşlukları en iyi şekilde görüyor." ifadelerini kullandı.

"ADIM ADIM GELİŞİYORUZ"

Emre Belözoğlu ile henüz kısa bir süredir birlikte çalıştıklarını vurgulayan Skriniar, takımın gelişim sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

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Slovak savunmacı, "Hala çok fazla süre olmadı birlikte çalışalı, 3-4 günde bir maç yaptık. Emre Hoca'nın istediklerini çok fazla çalışma şansımız olmadı. Adım adım gelişiyoruz. Yapacağımız tek şey maç maç, antrenman antrenman daha iyi olmak. Sonrasını göreceğiz." şeklinde konuştu.